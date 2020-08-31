Mansur Yavaş’tan aşure istediği için tehdit edilen hemşireye destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’da gündem olan Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Büşra ile görüştüğünü, kadınların haklarını savunacaklarını söyledi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim.” dedi.

Sağlık çalışanının bu talebine Yavaş, kayıtsız kalmadı ve “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız.” tweet'i ile yanıt verdi.

Yavaş'ın talimatı üzerine belediye mutfağında hazırlanan aşureler, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

HEDEF GÖSTERİP TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweet'ini alıntılayarak ağza alınmayacak hakaret ve tehditler savurdu.

S. Kaan Altınok, “Sevgili kızın Büşra'yı hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın.” diye yazdı.

Bu yazışma üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

SAĞLIK BAKANI, BÜŞRA HEMŞİRE İLE GÖRÜŞTÜ

Durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Birçok kullanıcı S. Kaan Altınok’un tutuklanmasını talep ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Bakan Koca, “Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.” açıklamasını yaptı.