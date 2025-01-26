Mansur Yavaş'tan CHP'deki adaylık tartışmalarıyla ilgili açıklama: Bizi yorar

Haber Merkezi

Belediyelerindeki yolsuzluklar ve tutuklamalarla gündemde olan CHP'de yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı..

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da düzenlenen bir mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısını tekrarlayarak CHP'nin adayının hazır olduğunu söylemesiyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi..

İkiye bölünen CHP’de bir kesim, vakit kaybedilmeden cumhurbaşkanı adayının açıklanması gerektiğini savunuyor.

Adayın erken açıklanmasının hem o ismi hem de partiyi yıpratacağını düşünenler ise aday tespiti için aceleci davranılmamasını istiyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı, CHP lideri Özgür Özel’in geçen haftaki parti içi toplantılarda da gündeme geldi.

CHP’nin olası Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi sayılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bu duruma karşı olan tarafta.

ÖZEL, YAVAŞ'A SORDU

Geçtiğimiz perşembe akşamı CHP genel merkezinde Mansur Yavaş ile bir araya gelen Özel’in görüşmede Yavaş’a "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda parti nasıl bir yol izlemeli. Bu konuda ne düşünüyorsun?" diye sorduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Yavaş, ise şu yanıtı verdi:

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI TARTIŞMASI BİZİ YORAR"

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması bizi yorar. Günü geldiğinde kim aday olmak istiyor, kim istemiyor, koşullar neyi işaret ediyor konuşuruz. Ben bugün bir adaylık tartışmasının içine girmeyi doğru bulmam. Partinin girmesini de doğru bulmam.

"İŞİMİZE BAKALIM, HERKES İŞİNİ YAPSIN"

İşimize bakalım. Herkes işini yapsın. Ben Ankara’da başarılı olmak için ne yapabilirimi düşünüyorum. Bir gün ‘kim aday olur, nasıl aday olsun, nasıl belirlensin’ denirse, o gün de fikrimi söylerim. Bugün bir aday belirleme çalışması doğru değil.