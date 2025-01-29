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CHP'de aday tartışması erken başladı...

İsmi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sert çıkışları söz konusu konuyu yeniden alevlendirdi.

ÖZEL 'ÖN SEÇİM' DEDİ

CHP Lideri Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, partiye üye olan 1 milyon 600 bin kişinin seçeceği kişinin aday gösterileceğini açıkladı.

Kulislerde Mansur Yavaş’ın aday belirleme süreci için henüz çok erken olduğunu söylediği konuşulurken, bir başka iddia da TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’ten geldi.

YAVAŞ ÖN SEÇİME İTİRAZ EDİYOR

Gazeteci Atik, "Mansur Yavaş, CHP’nin ön seçim kararına itiraz ediyor. Ön seçim kararını kabul etmiyor." dedi.

Atik ayrıca, perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir araya geldiği Mansur Yavaş’la “ön seçimle aday belirleyecekleri bilgisini paylaşmadığını söyledi.

"CHP'NİN ADAYI DAHA GENİŞ BİR KATILIMLA BELİRLENMELİ"

Atik, canlı yayında şunları kaydetti:

Mansur Beyi aradım bugün. Detaylı görüşmeler, yakın çevresi ve Ankara kulislerinden öğrendiğim şu; Mansur Yavaş, CHP’nin ön seçim kararına itiraz ediyor. Ön seçim kararını kabul etmiyor. Gerekçe olarak da şöyle bir açıklamaları var, yine yakın çevresinden edindiğim izlenimi aktarıyorum; ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Türkiye İttifakı’nın adayı olacak. Dolayısıyla sadece CHP’li üyelerin belirlemesi doğru değildir. Daha geniş bir katılımla CHP’nin adayı belirlenmelidir’ görüşünü paylaştı. ‘Anayasa’da cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği çok net bir şekilde yazıyor. CHP’nin adayı ön seçimle değil o kurallara göre belirlenmelidir’ diyor. O kurallar aday gruplar tarafından belirleniyor ya da 100 bin imzayı toplayanlar bağımsız aday olabiliyorlar. Mansur Bey'in buradan bir itirazı olduğunu çok net bir şekilde söyleyelim.

"MANSUR YAVAŞ’LA ÖN SEÇİM BİLGİSİ PAYLAŞILMAMIŞ"