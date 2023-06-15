Mansur Yavaş'ın tasarruf yalanı: Raporlarla belgelendi Yıllardır tasarruf diyerek Ankara'ya hizmet getirmeyen Mansur Yavaş'ın tasarruf yalanı belgelere yansıdı. ABB Denetim Kurulu Başkanı Nihat Yalçın, sosyal medya hesabından denetim raporlarını paylaştı.

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Türkiye uzun süren bir seçim sürecini geride bıraktı.

Bu süreçte muhalefet cephesinin tüm unsurları sahaya çıkarken hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında toplandı.

Bu isimlerden birisi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayal oldu

Meral Akşener, masadan kalkmasından sonra geri oturma şartı olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı yardımcısı verilmesi şartını koşmuştu.

Mansur Yavaş ise teklifi kabul ederek aylarca cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için il il gezdi.

Ankara kaderine terk edildi

Mansur Yavaş, Ankara dışında her türlü şeyle ilgilenirken Ankara ise bu süreçte kaderine terk edildi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda su baskınları yaşanırken, göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla mücadele etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden umudunu kesen vatandaşlar kendi imkanlarıyla selle mücadele etti.

Sosyal medyada büyük kitle yakalayan ama gerçek hayatta vaatlerini yerine getirmeyen Mansur Yavaş'la ilgili yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Denetim raporları ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Denetim Kurulu Başkanı Nihat Yalçın, ABB Denetim Komisyonu'nca hazırlanan rapor doğrultusunda ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili yeni belgeler açıkladı.

Tasarruf yalanı deşifre oldu

Açıklanan raporlarla birlikte Mansur Yavaş'ın tasarruf yalanı denetim raporlarına yansımış oldu.

Nihat Yalçın bu konuya ilişkin kiralık araç sayıları üzerinden örnekler verdi.

Kiralık araç sayısında 3 katı artış

2019’da kiralık araç sayısı 1.171 olarak belirtilmişken 2022’de kiralık araç sayısı 3.374'e yükseldiği görüldü.

ABB, 2022 araç kiralama giderinin 4 milyon TL olduğunu açıklarken resmi belgelerde gerçek rakamın 509 milyon TL olduğu öğrenildi.

"Gerçekler ortaya çıkıyor, Yavaş Yavaş"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç şu ifadeleri kullandı: