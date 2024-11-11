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Haber Merkezi

Siyasette konser polemiği sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri gündemde.

Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yıl dönümü tüm Türkiye'de coşku ile kutlanırken Ankara'daki Ebru Gündeş konseri, belediyenin ödeme miktarı ile dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ KONSERE 69 MİLYON TL ÖDEDİ İDDİASI

Konsere belediye tarafından 69 milyon TL harcandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Skandal ortaya çıkınca iddialara cevap veren Yavaş, konunun soruşturulması için talimat verdiğini duyurdu.

Soruşturmayı tamamlayan Yavaş, bugün yanına ilçe belediye başkanlarını alarak kameraların karşısına geçti.

69 DEĞİL 45 MİLYON HARCADIK

İddiaları kabul etmeyen yavaş, sanatçılara yapılan ödemelerin düşük olduğunu zikretilen rakamların sahne kurulumu ve malzemelerine harcandığını söyledi.

Konuya ilişkin grafikler paylaşan Yavaş, 28 ve 29 Ekim'de Mert Demir ve Ebru Gündeş olmak üzere 2 konser düzenlendiğini, söz konusu iddiada olduğu gibi 69 milyon TL değil toplam 44 milyon 937 bin TL harcandığını belirtti.