Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na: Ben kimsenin yedeği değilim

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CHP'de erken seçim ve ön seçim gündemi sürüyor.

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ve onu aday yapmak için elinden geleni yapan Özgür Özel parti için süreci işletmeye devam ederken ABB Başkanı Mansur Yavaş da muhalefete devam ediyor.

Bu kapsamda ön seçime girmeme kararı alan Yavaş bu kez de İmamoğlu'nun Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısına katılmama kararı aldı.

Habertürk'te Fevzi Çakır'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programının konuklarından Volkan Gültekin'e konuya ilişkin bir mesaj gönderen Yavaş, net ifadelerle resti çekti.

Toplantıya katılmayacağını, kimsenin yedeği olmayacağını ve kendi siyasi yol haritası olduğunu belirten yavaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

"KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"

"Ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başlamadım. Yıllardır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar bildiğim doğruları söylemekten çekinmedim, kimsenin kuyusunu kazmadım, kimsenin derdinden sevinç üretmedim. Bir siyasetçi hakkında “ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim” diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir.

Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkana ayıptır, benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil.

"BENİM DE KENDİ SİYASİ YOL HARİTAM VAR"

Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım.

Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim.

"TOPLANTIYA KATILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum.