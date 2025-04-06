Haberler



Gündem



Mansur Yavaş'tan İmamoğlu mesajı: İnşallah önümüzdeki kurultayda görürüz

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu mesajı: İnşallah önümüzdeki kurultayda görürüz CHP kurultayında bir konuşma yapan Mansur Yavaş, İmamoğlu için ayrılan koltuğa işaret ederek, "Umarım önümüzdeki kurultayda o koltukta kendisini görürüz" şeklinde konuştu. O anlarda Yavaş'ın neşeli halleri ise dikkat çekti.