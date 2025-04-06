CHP'de kurultay günü...
Bugüne kadar 38'i olağan 58 kurultay yapan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nı yapıyor.
Partinin 21. Olağanüstü Kurultayı Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade milletindir" sloganıyla toplanıyor.
CHP'nin kayıtlı 1368 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.
YAVAŞ AÇIKLAMA YAPTI
Kurultayda gazetecilere açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay hakkında "Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel olacak" dedi.
"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ KURULTAYDA GÖRÜRÜZ"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu nedeniyle temsili koltuk ayrılması sorulan Yavaş, "İnşallah önümüzdeki kurultayda orada görürüz kendisini" dedi.
NEŞELİ HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Bu anlarda Yavaş'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken, İmamoğlu destekçileri Yavaş'a tepki gösterdi.
SEMBOLİK KOLTUK AYRILMIŞTI
Tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu için kurultay salonunda sembolik koltuk ayrılmıştı.
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