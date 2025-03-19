Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye kamuoyunun gündemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyon...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 şüpheli bu sabah "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi birçok suçlamalarla gözaltına alındı.

CHP'den gözaltı kararlarına tepkiler peş peşe gelirken, parti içinde İmamoğlu ile cumhurbaşkanı adaylığı için yarışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konu hakkında neler söyleyeceği merak ediliyordu.

Sözcü TV canlı yayınında Özlem Gürses'in programına telefonla bağlanan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

"KİMSE YARGILANMAZ DEĞİL"

"Bu şekilde gözaltı olması kötü bir görüntü yarattı. Yoksa şunu her zaman söylüyoruz kimse yargılanmaz değil herkes yargılanabilir, mahkemeye gider suçu varsa ceza alır."

DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARIYLA BENZERLİK

Mansur Yavaş'ın bu açıklamaları ise konuyla ilgili daha önce düşüncelerini beyan eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadelerine benzetildi.

Hatırlanacağı üzere MHP Lideri Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı;

"KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL"

Kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır.



Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır.