Mansur Yavaş'tan istifa iddialarına yanıt

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon lira harcadığı Ebru Gündeş konseri ve Esenyurt Belediyesi önünde yapılan CHP mitingi...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hem CHP'nin düzenlediği mitinge katılmaması hem de Gündeş konseri için harcanan para, CHP'yi karıştırdı.

CHP'de oluşan çatlak sonrasında ise Mansur Yavaş'ın istifa ettiği gündeme geldi.

Yavaş, istifa ettiğine yönelik iddialara yanıt verdiği bir açıklama yayınladı.

"BU DEDİKODULARIN MAKSADINI BİLİYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamasında, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum.

Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.

"FİTNELERE PRİM VERMEYECEĞİZ"

Yavaş, açıklamalarına şöyle devam etti: