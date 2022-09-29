Mansur Yavaş'tan İyi Parti'nin adaylık çağrısına olumlu yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen Mansur Yavaş, bu fikrinden vazgeçerek aday ol çağrılarına kayıtsız kalmadı.

Bir yandan seçimler yaklaşırken diğer yandan da muhalefette adaylık bilmecesi sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisine ve altılı masanın diğer ortaklarına yönelik 'Benimle misiniz' çağrısı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına adaylık konusunda en büyük rakipleri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da destek geldi.

Kılıçdaroğlu'na destek mesajı yayınladı

Özellikle İyi Parti cephesinin aday olması yönünde görüş bildirdiği Yavaş, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'na destek veren Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı istenmiyor

Gazeteci İsmail Saymaz, İyi Parti Lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönlünden geçen ismin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ancak parti içinde bir damarın kendisiyle aynı düşünmediğini ifade etti.

"İyi Partili bir grup, aday olması için Yavaş'a teklif götürdü"

Akşener’in “Kazanacak aday” vurgusunu dile getirirken partisindeki bu görüşü seslendirdiğini ifade eden Saymaz, “Bu yüzden Akşener, Kılıçdaroğlu’nun kenara çektiği Yavaş ve İmamoğlu’nu yeniden siyaset sahnesine çıkarıyor.” dedi.

"Altılı masa uzlaşırsa 'evet' derim"

"İyi Partili bir grubun aday olması için CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teklif ve telkinde bulunduğunu" ifade eden Saymaz, "Yavaş, altılı masa uzlaşırsa ‘Evet’ diyeceğini söylüyor. Yani, Abdullah Gül stratejisi izliyor.” diye yazdı.