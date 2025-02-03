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Haber Merkezi

CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci başladı.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partinin cumhurbaşkanı adayını üyelere sorarak belirleyeceğini açıklamasının ardından genel merkezden, tüm il ve ilçe başkanlıklarına genelge gönderildi.

Ön seçim çalışmasıyla ilgili startın verilmesinin ardından partide Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri öne çıkıyordu.,

"ADAY BELİRLEMENİN ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yavaş'a, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için aldığı 'ön seçim' kararı soruldu.

ABB Başkanı Yavaş, partisine yönelik aday belirleme sürecinin çok erken olduğunu söyledi.

Yavaş ayrıca seçim tarihinin belli olmamasına da vurgu yaptı.

"SEÇİM TARİHİ BELLİ DEĞİL, TÜRKİYE'DE HER ŞEY DEĞİŞİR"

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Aday belirlemenin çok erken olduğunu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir, her şey değişir. Öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Özellikle muhalefetin hep birlikte yaşanan yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Derin yoksulluğa yoğunlaşmalıyız. Asgari ücretlilere karşı ne yapabiliriz? Emeklilerin durumu nedir?"

"BEN SADECE ADAYLIĞI ERKEN BULUYORUM, GÜN OLA HARMAN OLA"

Daha sonra Yavaş'a, "Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" sorusu yöneltildi.

Yavaş ise "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz." yanıtını verdi.

YAVAŞ-İMAMOĞLU GERİLİMİ

Mansur Yavaş'ın bu açıklaması Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

İmamoğlu cephesi, daha önce adayın erken açıklanmasına karşı çıkan Özgür Özel'i ikna ederek adaylık sürecini tamamlamayı planlıyordu.

Mansur Yavaş'ın ezber bozan bu çıkışının parti içinde nasıl yankılanacağı merak ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da adayın erken çıkılmasına karşı çıkan isimler arasında.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in tüm tepkilere rağmen bundan sonra ne yapacağı merak konusu.

CHP üyelerinin oylarıyla partinin adayı olmayı planlayan Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş engelini nasıl aşacağı bilinmiyor.