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DHA

Belediyelerindeki yolsuzluklar, tutuklamalar ve ön seçimle gündemde olan CHP'de yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı..

Yeni krizin adı "Adnan Beker" oldu..

Kasım 2023’te 'İyi Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü' için istifa eden Adnan Beker, geçtiğimiz günlerde CHP’ye katıldı.

Beker'e rozetini takan Özgür Özel "Mansur Başkan’ın emaneti" ifadelerini kullanması ise dikkat çekmişti..

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı.

İftarın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş'a Özgür Özel’in ‘Mansur Başkan’ın emaneti’ sözleri hatırlatılarak, Beker’in CHP’ye geçmesi sürecinde dahli olup olmadığının soruldu.

"BEN DE BASINDAN ÖĞRENDİM"

Bu süreçte bir müdahalesinin olmadığını ifade eden Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir’de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada da görüşürüz ancak transferinden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum, daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz de olmadı açıkçası.

"GENEL BAŞKANIMIZ NİYE ÖYLE EMANET ETTİ BİLMİYORUM"