Mansur Yavaş'tan PKK terör örgütü ezgileriyle seçim şarkısı Mansur Yavaş'ın PKK'nın isyan marşını seçim şarkısına çevirdiği ortaya çıkarken orijinal kayıtta terör örgütünün 'Kürdistan bizi bekler ilerlemek amacımız" sözleri dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçim sandığı seçmenin önüne geliyor.

3 gün kala yeni bir skandal patlak verdi.

Skandalın merkezinde ise ülkücülüğü ile oy devşirmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş var...

PKK marşını seçim şarkısı yaptı

Yavaş'ın seçim çalışmaları boyunca kullandığı şarkılardan birinin PKK terör örgütünün propaganda marşlarından devşirme olduğu ortaya çıktı.

Seçim otobüsü ile Ankara'yı turlayan Yavaş'ın, PKK'nın isyan marşından uyarlanmış şarkısı bangır bangır sokakları inletti.

Şarkı eşliğinde Ankaralıları selamladı

PKK'lıların dağa çıkma çağrısı olarak da bilinen ve "Kürdistan bizi bekler ilerlemek amacımız" sözlerinin dikkat çektiği müziğin üzerine Yavaş'a övgü sözcükleri yerleştirildiği tespit edildi.

Yavaş'ın bu şarkı eşliğinde Ankaralılara el salladığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.