Manukyan kimdir? Mirası tartışılan Matild Manukyan'ın ölüm sebebi nedir? Serveti ne kadar?

Manukyan kimdir? Mirası tartışılan Matild Manukyan'ın ölüm sebebi nedir? Serveti ne kadar?

Bir zamanların vergi rekortmeni ve genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın milyonlarca liralık servetinin mirasçıları ile ilgili tartışmalar üzerine Manukyan'ın hayatı merak konusu oldu.

Matild Manukyan'ın milyonlarca liralık mirasına ortak olmak için 37 kişinin açtığı dava reddedildi. Bunun üzerine Manukyan kimdir, Manukyan'ın serveti ne kadar, mirası kime kaldı gibi sorular gündeme geldi.

İşte vergi rekortmeni, Türkiye Ermenisi ve genelev patroniçesi Matild Manukyan hayatı ve mirası hakkında merak edilenler...

MANUKYAN KİMDİR?

Manukyan olarak tanınan Matild Manukyan'ın gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan. Babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan, annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite.

Manukyan'ın ailesi 1913'te Fransa'ya göç etti. Manukyan bir Türk Ermenisi. Vergi rekortmeni olan Manukyan'ın tüm Türkiye tarafından tanınmasının sebebi ise, genelev patroniçesi olmasıdır.

Aristokrat bir aileden gelen Matild Manukyan, Notre Dame de Sion mezunu. Bu okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Manukyan, ilk olarak terzilikle uğraştı. Dropier Gabriel ile 11 yıl evli kaldı. Manukyan, daha çok para kazanabilmek için sosyete terziliğine soyundu.

Manukyan'ın genelev işletmeciliği ise; İstanbul Karaköy'de babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmelerinden birine ortak olmasıyla başladı. İşletmesinden sorumlu olduğu genelev sayısı zaman içerisinde 37'yi buldu.

Genelevlerden kazandığı parayı gayrimenkule dönüştüren Manukyan, ailesinden kalan gayrimenkul sayısını da artırdı. Manukyan tam 6 defa vergi rekortmeni oldu. Tek varisi ABD'de yaşayan oğlu yani Kerope Çilingir ise 80 yaşında hayatını kaybetti.

1914 doğumlu Manukyan, 17 Şubat 2001 tarihinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Manukyan'ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

MANUKYAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Manukyan'ın 500 dairesi, 50 dükkânı, 4 hanı, 4 yazlığı, 220 ticari taksi plakası, 37 genelevi, 40 binası, 2 fabrikası, Kalamış'ta yatı, bir Rolls-Royce, dört BMW ve dört tane de Mercedes otomobil ile oteli vardır. Kiracıları arasında Şişli Belediyesi ile Şişli Adliyesi de yer alıyor.

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın dev mirasına ortak olmak için Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu değil diyerek 36 kişinin nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, inceleme sonucu mahkeme, Kerope Çilingir Manukya’nın oğludur diyerek davayı reddetti.