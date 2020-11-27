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- Manukyan kimdir? Mirası tartışılan Matild Manukyan'ın ölüm sebebi nedir? Serveti ne kadar?
Manukyan kimdir? Mirası tartışılan Matild Manukyan'ın ölüm sebebi nedir? Serveti ne kadar?
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 11:11
Matild Manukyan'ın milyonlarca liralık mirasına ortak olmak için 37 kişinin açtığı dava reddedildi. Bunun üzerine Manukyan kimdir, Manukyan'ın serveti ne kadar, mirası kime kaldı gibi sorular gündeme geldi.
İşte vergi rekortmeni, Türkiye Ermenisi ve genelev patroniçesi Matild Manukyan hayatı ve mirası hakkında merak edilenler...
MANUKYAN KİMDİR?
MANUKYAN'IN SERVETİ NE KADAR?
Manukyan'ın 500 dairesi, 50 dükkânı, 4 hanı, 4 yazlığı, 220 ticari taksi plakası, 37 genelevi, 40 binası, 2 fabrikası, Kalamış'ta yatı, bir Rolls-Royce, dört BMW ve dört tane de Mercedes otomobil ile oteli vardır. Kiracıları arasında Şişli Belediyesi ile Şişli Adliyesi de yer alıyor.
Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın dev mirasına ortak olmak için Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu değil diyerek 36 kişinin nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, inceleme sonucu mahkeme, Kerope Çilingir Manukya’nın oğludur diyerek davayı reddetti.