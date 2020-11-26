Maradona ölüm sebebi nedir? Tanrı'nın eli ne demek? Maradona'nın son hali...

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Haberin ardından meşhur futbolcu Maradona'nın ölüm nedeni milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Ölümüyle futbol dünyasını yasa boğan Arjantinli futbolcu Maradona, beyninde pıhtı oluşması nedeniyle kısa bir süre önce geçirdiği ameliyatın ardından hastanede tedavi sürecini atlatarak evinde dinlenmeye çekilmişti.

Hayatını kaybettiği haberiyle tüm dünyayı şoke eden Maradona'nın, kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Arjantin halkı bu üzücü haberle sokaklara dökülürken, ülkede 3 gün boyunca yas ilan edildi. Dünyanın dört bir yanından Maradona'nın ölüm nedeni araştırılırken, ön otopsi raporuyla birlikte asıl sebep de ortaya çıktı.

MARADONA ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

1 ay önce beyninden pıhtı alınan futbol efsanesi ciddi bir ameliyat geçirmesine rağmen sağlıklı şekilde evine taburcu olmayı başarmıştı.

Futbolunun son döneminde alkol ve uyuşturucu ile sorunlar yaşayan ancak Küba lideri Fidel Kastro tarafından Küba'da tedavi ettirilen Maradona'nın o dönem ölmek üzere olduğu ancak Kastro tarafından kurtarıldığı belirtilmişti.

Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.