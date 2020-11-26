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- Maradona ölüm sebebi nedir? Tanrı'nın eli ne demek? Maradona'nın son hali...
Maradona ölüm sebebi nedir? Tanrı'nın eli ne demek? Maradona'nın son hali...
- Haber Merkezi
- 26.11.2020 - 09:53
- Güncelleme : 26.11.2020 - 09:54
Ölümüyle futbol dünyasını yasa boğan Arjantinli futbolcu Maradona, beyninde pıhtı oluşması nedeniyle kısa bir süre önce geçirdiği ameliyatın ardından hastanede tedavi sürecini atlatarak evinde dinlenmeye çekilmişti.
Hayatını kaybettiği haberiyle tüm dünyayı şoke eden Maradona'nın, kalp krizi geçirdiği açıklandı.
Arjantin halkı bu üzücü haberle sokaklara dökülürken, ülkede 3 gün boyunca yas ilan edildi. Dünyanın dört bir yanından Maradona'nın ölüm nedeni araştırılırken, ön otopsi raporuyla birlikte asıl sebep de ortaya çıktı.
MARADONA ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
1 ay önce beyninden pıhtı alınan futbol efsanesi ciddi bir ameliyat geçirmesine rağmen sağlıklı şekilde evine taburcu olmayı başarmıştı.
Futbolunun son döneminde alkol ve uyuşturucu ile sorunlar yaşayan ancak Küba lideri Fidel Kastro tarafından Küba'da tedavi ettirilen Maradona'nın o dönem ölmek üzere olduğu ancak Kastro tarafından kurtarıldığı belirtilmişti.
Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.
Buenos Aires eyaletindeki San Fernando Petrona V. De Cordero Hastanesinde dün yerel saatle 19.00'da başlayan otopsi 22.00'a kadar sürdü.
Dünyaca ünlü futbolcunun, dün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermediğinin anlaşılmasının ardından hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtildi.
TANRI'NIN ELİ HİKAYESİ NEDİR?
Meksika'daki Dünya Kupası'na damgasını vuran olay Maradona'nın, İngiltere'ye eliyle attığı goldü.
Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve Güney Amerika temsilcisinin 2-1 kazandığı maçta, Maradona takımının 2 golüne de imza attı.
Mücadelede dakikalar 51'i gösterirken gelişen Arjantin atağında Hodge'ın ters vuruşunda penaltı noktasına doğru koşan Diego Maradona, kaleci Shilton karşısındaki yaklaşık 30 santimetrelik boy dezavantajını eliyle kapatmış ve İngiliz file bekçisinden önce topa dokunarak gol atmıştı.
Maradona, Azteca Stadı'nda 114 bin 580 kişinin izlediği maçta İngiliz kaleci Shilton'ı eliyle attığı golle mağlup ederken, Tunuslu hakem Ali Bennaceur orta sahayı gösterdi.
İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmezken, Maradona, daha sonra verdiği röportajda bu gol için "Tanrı'nın eli" ifadesini kullandı.
Arjantinli futbolcunun aynı maçta orta sahadan aldığı topla İngilizleri çalımlayıp attığı gol de kupa tarihinin en güzel golleri arasında gösterildi.