Maradona'dan geriye kalan servet belli oldu

Arjantin medyasında "Maradona fakir öldü" manşetleri atıldı. Futbolun efsanesinden geriye kalan servet 150 milyon sterlin değerinde.

Arjantin medyasının gündeminde Diego Armando Maradona var.

Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Maradona, futbolu bıraktıktan sonra sansasyonel hayatıyla her zaman dikkatleri üzerine çekti.

Arjantin medyasında Luis Ventura adlı gazetecinin imzasını taşıyan haberde, "Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü" başlığı kullanıldı.

BANKA HESABINDAKİ PARA

Habere göre; Maradona'nın hesabında son olarak 75 bin sterlin vardı.

33 MİLYON STERLİNLİK VERGİ BORCU

Öte yandan, Maradona'nın 33 milyon sterlinlik vergi borcunun olduğu öğrenildi.

Maradona'nın İtalya'da uzun süredir devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla mücadele etmesine yardım eden avukat Angelo Pisani de açıklama yaptı.

CEBİNDE 100 EURODAN FAZLA OLMADI

Pisani, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti. Parasının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, onu çevreleyen ve onu kullanan insanlarla konuşun. Cebinde hiçbir zaman 100 eurodan fazla olmamıştı” dedi.

İŞTE MARADONA'NIN SERVETİ

Maradona'dan geriye 159 milyon sterlinlik bir mal varlığı kaldığı öğrenildi.

Maradona'nın serveti şöyle listeleniyor;