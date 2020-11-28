Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
133.252
-2.37%
EXEN Coin
9.66
-1.62%
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C
    Maradona'dan geriye kalan servet belli oldu

    Maradona'dan geriye kalan servet belli oldu

    Arjantin medyasında "Maradona fakir öldü" manşetleri atıldı. Futbolun efsanesinden geriye kalan servet 150 milyon sterlin değerinde.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 09:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Arjantin medyasının gündeminde Diego Armando Maradona var.

    Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Maradona, futbolu bıraktıktan sonra sansasyonel hayatıyla her zaman dikkatleri üzerine çekti.

    Arjantin medyasında Luis Ventura adlı gazetecinin imzasını taşıyan haberde, "Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü" başlığı kullanıldı.

    BANKA HESABINDAKİ PARA

    Habere göre; Maradona'nın hesabında son olarak 75 bin sterlin vardı.

    33 MİLYON STERLİNLİK VERGİ BORCU

    Öte yandan, Maradona'nın 33 milyon sterlinlik vergi borcunun olduğu öğrenildi.

    Maradona'nın İtalya'da uzun süredir devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla mücadele etmesine yardım eden avukat Angelo Pisani de açıklama yaptı.

    Maradona dan geriye kalan servet belli oldu #1

    CEBİNDE 100 EURODAN FAZLA OLMADI

    Pisani, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti. Parasının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, onu çevreleyen ve onu kullanan insanlarla konuşun. Cebinde hiçbir zaman 100 eurodan fazla olmamıştı” dedi.

    Maradona dan geriye kalan servet belli oldu #2

    İŞTE MARADONA'NIN SERVETİ

    Maradona'dan geriye 159 milyon sterlinlik bir mal varlığı kaldığı öğrenildi.

    Maradona'nın serveti şöyle listeleniyor;

    • Mücevherler
    • Araziler
    • Buenos Aires'in merkezinde bir bina
    • Birkaç daire
    • 6 lüks araba
    • Küba'da çeşitli yatırımlar
    • İtalya'da çeşitli yatırımlar
    • Çin'de futbol okulları
    • Dinamo Brest'in fahri başkanı olarak yılda 15 milyon sterlin

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir