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    Maraş bölgesinin havadan fotoğraf çekimi yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için İHA ile havadan fotoğraf çekimi yapıldığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 14:08
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    Maraş bölgesinin havadan fotoğraf çekimi yapıldı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş, ekim ayında açılmıştı.

    Türkiye’nin de büyük destek verdiği tarihi kararı, Milli Savunma Bakanlığı “Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC´ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun” diyerek duyurmuştu.

    HAVADAN FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILDI

    Bakanlık, KKTC’nin talebi üzerine, Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için insansız hava aracı (İHA) ile havadan fotoğraf çekimi yapıldığını açıkladı.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, Maraş Bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi." denildi.

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