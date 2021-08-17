Marcao: Öfkeme yenik düştüm, özür dilerim

Dün akşam oynanan Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, yaptığı açıklamayla genç oyuncudan ve taraftarlardan özür diledi.

Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta Brezilyalı savunmacı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'dan ilk açıklama geldi.

Bir video ile duygularını paylaşan Brezilyalı oyuncu, verilecek her karara saygılı olduğunu ve yaptığı hareketler nedeniyle çok özür dileceğini kaydetti.

"BENİ ASLA AFFETMEYECEK GALATASARAYLILAR OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Marcao, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam maçta yaşanan talihsiz olayla ilgili açıklama yapmak için karşınızdayım. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni asla affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. Çünkü bu kulübü çok yakından tanıyorum.

Marcao, Kerem ve ailesinden özür diledi



"ÇOK AĞIRIMA GİDİYOR"

Asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamamak, idari ve maddi cezalardan çok, bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor.





"BANA EMEK VERMESEYDİNİZ, KAYBOLABİLİRDİM"

Ben, Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor bir durumda gençtim. Eğer beni sahaya koyup, bana emek vermeseydiniz, kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak canımı acıtıyor.





"KARDEŞİM KEREM'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Haklı olduğum düşündüğüm bir konuda o an öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak, öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerinden öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den de özür diliyorum."