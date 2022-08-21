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    Mardin Derik'te feci kaza: 2 gözaltı

    Mardin Derik'te feci kaza: 2 gözaltı

    Mardin’in Derik ilçesinde 20 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 2 şoför tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 11:25
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    Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, lastiği patlayan tır, başka bir kazaya yardım eden kalabalığın içine daldı.

    Feci kazada can pazarı yaşanırken, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

    2 şoför gözaltında

    Bakan Soylu, "Olay bütün yönleriyle soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir." açıklamasını yaptı.

    Hastanede tedavi altında olan 2 şoförün de gözaltına alındığını söyledi.

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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kaza ile ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adlî tahkikat başlatıldığını açıkladı.

    Mardin

    Mardin kaza

    Mardin kaza

    Mardin kaza

    Mardin kaza

    Mardin kaza


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