Mardin Havalimanı'nın girişine yeni ismi asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından havalimanı girişine yeni isminin bulunduğu afiş asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'deki konuşmasında "Mardin'in medarıiftiharı, Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar"ın isminin Mardin Havalimanı'na verileceğini açıklamıştı.

Afiş asıldı

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan kentten ayrılmadan önce, havalimanının girişine "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" yazılı afiş asıldı.

Afişte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün logoları da yer aldı.

AA'nın haberine göre, ayrıca girişteki bir başka afişte de "Sayın Cumhurbaşkanımız DHMİ Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na hoş geldiniz" yazısı yer aldı.