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    Mardin polisinden "ohh ohh" yazılı tişörtlerle terörle mücadelede kararlılık mesajı

    Mardin'de polisler, "ohh ohh" yazılı tişört giyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.
    • AA
    • 21.12.2020 - 16:37
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    Mardin polisinden 'ohh ohh' yazılı tişörtlerle terörle mücadelede kararlılık mesajı

    Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, polis ekipleri "ohh ohh" yazılı tişört giyerek terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

    Kentteki güvenlik kameralarının izlendiği birimde çekilmiş fotoğrafların bulunduğu paylaşımda:

    " - 38:20: Merkez

    +Merkez: Merkez dinlemede

    - 38:20: Paralar PKK'ya gitmiyor, terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor

    +Merkez: Ohh ohh takip ettim." diyaloğuna yer verildi.

    SOYLU'NUN KONUŞMASI

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Aralık'ta TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not not." ifadelerini kullanmıştı.

    Mardin polisinden 'ohh ohh' yazılı tişörtlerle terörle mücadelede kararlılık mesajı #1

    Mardin polisinden 'ohh ohh' yazılı tişörtlerle terörle mücadelede kararlılık mesajı #2

    Mardin polisinden 'ohh ohh' yazılı tişörtlerle terörle mücadelede kararlılık mesajı #3

    Mardin polisinden 'ohh ohh' yazılı tişörtlerle terörle mücadelede kararlılık mesajı #4

    Mardin polisinden 'ohh ohh' yazılı tişörtlerle terörle mücadelede kararlılık mesajı #5

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