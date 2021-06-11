Euro
10.1084
-1.65%
Dolar
8.3485
-0.94%
Altın
505.48
-1.75%
Borsa
1.462
0.35%
Bitcoin
312.677
-0.30%
EXEN Coin
34.59
-3.05%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Mardin şehidine veda

    Silah kazası sonucu şehit olan Rıdvan Sağdıç, memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi.
    • AA
    • 11.06.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin şehidine veda

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevli olan Rıdvan Sağdıç, silah kazası sonucu şehit düştü.

    20 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Mardin Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Tekirdağ'a getirildi.

    Askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, helallik alınması için ailesinin yaşadığı Kapaklı ilçesindeki babaevine götürüldü. Şehit Sağdıç için Karaağaç Mahallesi meydanında cenaze töreni düzenlendi.

    GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Şehidin annesi Kezi ve babası Turan Sağdıç ile kardeşleri tabutunun başında gözyaşı döktü. Sağdıç'ın naaşı, cuma namazını müteakip İl Müftüsü İsmail İpek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaağaç Şehitliği'nde toprağa verildi.

    Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

    Mardin'de silah kazası sonucu şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

    Mardin şehidine veda #1

    Mardin şehidine veda #2

    Mardin şehidine veda #3

    Mardin şehidine veda #4

    Mardin şehidine veda #5

    Mardin şehidine veda #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir