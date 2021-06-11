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- Mardin şehidine veda
Mardin şehidine veda
- AA
- 11.06.2021 - 16:59
- Güncelleme : 11.06.2021 - 17:22
Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevli olan Rıdvan Sağdıç, silah kazası sonucu şehit düştü.
20 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Mardin Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Tekirdağ'a getirildi.
Askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, helallik alınması için ailesinin yaşadığı Kapaklı ilçesindeki babaevine götürüldü. Şehit Sağdıç için Karaağaç Mahallesi meydanında cenaze töreni düzenlendi.
GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehidin annesi Kezi ve babası Turan Sağdıç ile kardeşleri tabutunun başında gözyaşı döktü. Sağdıç'ın naaşı, cuma namazını müteakip İl Müftüsü İsmail İpek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaağaç Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Mardin'de silah kazası sonucu şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı