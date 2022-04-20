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    Mardin' turizme hitap için 240 yapı yıkılacak

    Kentin tarihi siluetini bozduğu düşünülen 240 yapının 90'ı yıkıldı. Vali, 'Yıkılması gereken 1000'in üzerinde bina var' dedi.
    • 20.04.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 16:44
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    Mardin' turizme hitap için 240 yapı yıkılacak

    Mardin'de tarihi yapıların silüetini bozan 240 yapının yıkım çalışmalarına devam ediliyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Latifiye Camii'nin silüetinin ortaya çıkarılması amacıyla çevresindeki betonarme yapıların yıkım çalışmalarının ikinci etabında 40 yıllık betonarme binanın yıkımını başlattı.

    Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin balyozlarla yıkım çalışmasını izleyen Vali Mahmut Demirtaş, geçen hafta caminin önünde duran 4 katlı betonarme binanın yıkımını başlattıklarını, bugün de aynı bölgede bir binanın daha yıkımını başlattıklarını söyledi.

    "Yıkılması gereken 1000'in üzerinde bina var"

    Bugüne kadar 90 yapının yıkımının yapıldığını söyleyen Vali Demirtaş, "Yıkım işlerimiz iyi gidiyor. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Amacımız kurul tarafından yıkımı kararı alınmış olan 240 binanın yıkımını kısa süre içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. Tabi 240 binanın yıkılmasıyla birlikte tamamı bitmiş olmuyor. Yıkılması gereken 1000’in üzerinde bina olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor.

    "Turizme hitap edebilecek tarihi silüet ortaya çıkacak"

    Bir taraftan kamulaştırma işlemleri bir taraftan intifa hakları devam ediyor. Bunların tamamını yıkmayı düşünüyoruz. Turizme özellikle hitap edebilecek tarihi silueti ortaya çıkmış olacak. Aynı zamanda geçmişi tamamen çok rahat bir şekilde buradan görebilme imkanımız olacak. Zaten Mardin geleceğini de geçmişinde arıyor." ifadelerini kullandı.

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