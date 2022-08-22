Mardin’de 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili yayın yasağı getirildi

Derik ilçesinde yaşanan kazaya ilişkin olarak; toplum sağlığı, milli güvenlik ve kamu düzeni gereğince, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi.

Mardin'in Derik ilçesinde 20 Ağustos tarihinde katliam gibi bir kaza olayı yaşandı.

Freni boşalan tır, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Yaşanan kazaya müdahale etmek için bölgeye gelen yardım görevliler ile çevrede toplanan yurttaşlara da arkadan gelen başka bir tır çarptı.

1 polis memurunun şehit olduğu acı olayda 19 kişi kişi hayatını kaybetti.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Yayın yasağı getirildi

İHA'nın aktarımına göre; Türkiye'nin odaklandığı kazayla ilgli bugün yeni bir gelişme yaşandı ve Derik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine kazaya ilişkin Derik Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındı.

"Soruşturma tamamlanıncaya kadar..."

Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası çerçevesi hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına” ifadelerine yer verildi.