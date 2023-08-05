Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz' operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri terörü bitirmekte kararlı...

Bu kapsamda terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçlerince her geçen gün yeni bir operasyon gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalarla, terör örgütünün üst düzey yöneticileri ve kilit isimler tek tek yakalanıyor.

Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre; Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında bir grup terörist tespit edildi.

Bölge ateş altına alındı

Jandarma SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’lar ve ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.

3 terörist öldürüldü

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

"Milletin duası sizinle"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:

Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.

Paylaşımda, operasyona ait görüntüler de yer aldı.