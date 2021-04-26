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    Mardin'de 50 kilogram EYP ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 -Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 26.04.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 14:50
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    Mardin'de 50 kilogram EYP ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren - Bagok Operasyonu ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

    50 KİLOGRAM PLASTİK PATLAYICI YAKALANDI

    Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında; Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" dedi.

    Mardin de 50 kilogram EYP ele geçirildi #1

    Mardin de 50 kilogram EYP ele geçirildi #2

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