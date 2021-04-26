Mardin'de 50 kilogram EYP ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 -Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren - Bagok Operasyonu ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

50 KİLOGRAM PLASTİK PATLAYICI YAKALANDI

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında; Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" dedi.