Mardin'de 96 yaşındaki Zekiye Erken, doğum gününde koronayı yendi

Doğum günü koronavirüsü yendiği güne denk gelen Zekiye Erken, torunlarının getirdiği pastayla hem yeni yaşını hem de virüsten kurtuluşunu kutladı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Zekiye Erken, 23 gün önce koronavirüse yakalandı.

Evinde karantinaya giren Zekiye Nine'nin en büyük destekçileri torunları oldu.

Hastalıktan 23 gün sonra kurtulan Zekiye Nine'nin doğum günü de aynı güne denk geldi.

KORONAYİ ATLATTIĞI GÜN YENİ YAŞINA GİRDİ

Zekiye Nine, hem hastalığı yenmesini hem de yeni yaşını kestiği pastayla kutladı.

Zekiye Erken’in torunu Mehmet Şerif Elbaner, anneannesinin güçlü olduğunu ve ona moral desteğinde bulunduklarını vurguladı. Elbaner, "Anneannem çok güçlü bir kadın, ailemizin en büyüğü. Hastalığı atlattığı gün yeni yaşına girdi. İyileşme sevincini ve yeni yaşını birlikte kutladık." dedi.

Koronavirüsü yenen Zekiye Erken, torunlarına teşekkür ederek vatandaşların maske takmalarını istedi.



