Mardin'de aranan 2 terörist öldürüldü! Şehidimizin kanı yerde kalmadı... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 28 Nisan günü şehit edilen Mehmet Gündüz'ün kanının yerde kalmadığını vurgulayarak, 1'i turuncu, 1'i gri kategorideki iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla, bölücü terör örgütü mensuplarının mezarları kazılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör operasyonları kapsamında bir başarıyı daha duyurdu.

Başarılı operasyonun güzel bir detayı daha var.

Bakan Yerlikaya, 28 Nisan 2023'te şehit edilen Mehmet Gündüz'ün kanının yerde kalmadığını vurguladı.

Paylaşımda şu cümleler aktarıldı;

Mardin Nusaybin ilçesi sözde ömeryan bölgesinde 1’i tutuncu 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

28 Nisan 2023’te Jandarma Asb.Üçvş.Mehmet Gündüz işte bu hain teröristlerce aynı yerde Nusaybin’de şehit edilmişti.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz.

"Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi"

Mardin Nusaybin'de sözde Ömeryan bölgesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Asb. Üçvş. Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında, kahraman komandolarımız ve güvenlik korucu timlerimizle, teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çatışmada 2 BTÖ üyesi terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Diğeri ise İçişleri Bakanlığı Terörle Aranalar listesinde gri kategoride bulunan Yılmaz kod adlı Bilal Şahin’di.

"Şükürler olsun şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"