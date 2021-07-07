Mardin'de askeri araca saldırı: 1 şehit

Suriye sınırındaki askeri araca teröristlerce düzenlenen saldırıda, Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı şehit oldu.

Mardin'den acı haber geldi...

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapan askeri araç hain teröristlerce hedef alındı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Mardin Valiliği, saldırı sonucu 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, valilik açıklamasında, "7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadeleri yer aldı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Şehit Cihan Çiftçibaşı'nın acı haberi, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan ailesine verildi. Dudu Çiftçibaşı, oğlunun şehit olduğu haberini askeri yetkililerden, Kavaklı beldesindeki patates deposundayken aldı.

Şehit Çiftçibaşı'nın babaevine Türk bayrağı asıldı. Çakıllı köyünün muhtarı Seyit Poyraz, "Cihan Çiftçibaşı çok efendi biriydi. Çok üzüldük. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. Çiftçibaşı'nın cenazesinin Çakıllı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.