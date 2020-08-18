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    Mardin'de bir aile daha evladına kavuştu

    Mardin'de bir aile daha evladına kavuştu

    Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist, Mardin’de ailesiyle buluşturuldu. Oğluna kavuşan baba ’Yaşasın Türk Ordusu’ diyerek sevinç çığlıkları attı.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 16:01
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    Mardin'de bir aile daha evladına kavuştu

    TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonuç veriyor...

    İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ, BİR KİŞİ DAHA AİLESİYLE BULUŞTURULDU

    Mardin’de PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere  YPG/PYD terör örgütü içerisinde yer alan M.D. isimli şahıs, yapılan ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

    16 Ağustos’ta terör örgütünden kaçarak Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı'ndan silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim olan M.D., ailesiyle buluşturuldu.

    Oğluna kavuşan baba: Yaşasın Türk Ordusu- İZLE

    TERÖRİSTİN BABASINDAN 'YAŞASIN TÜRK ORDUSU' ÇIĞLIĞI

    Şahıs hakkındaki işlemler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülürken, ailesi ile buluşturulan teröristin babası 'Yaşasın Türk Ordusu' diyerek sevinç çığlıkları attı.

    Mardin de bir aile daha evladına kavuştu #1

    Mardin de bir aile daha evladına kavuştu #2

    Mardin de bir aile daha evladına kavuştu #3

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