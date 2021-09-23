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    Mardin'de bir kadın terörist daha teslim oldu

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu bir kadın terörist daha teslim oldu.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 14:56
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    Mardin'de bir kadın terörist daha teslim oldu

    Hain terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.

    Son olarak 1999 yılında PKK terör örgütüne katılan A.G. isimli kadın terörist, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucunda Şırnak Habur Sınır Karakolu'ndan teslim oldu.

    DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde terörist, buluştuğu ailesiyle duygu  dolu anlar yaşadı.

    Mardin de bir kadın terörist daha teslim oldu #1

    Mardin de bir kadın terörist daha teslim oldu #2

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