- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mardin'de bir kadın terörist daha teslim oldu
Mardin'de bir kadın terörist daha teslim oldu
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu bir kadın terörist daha teslim oldu.
- İHA
- 23.09.2021 - 14:49
- Güncelleme : 23.09.2021 - 14:56
Hain terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.
Son olarak 1999 yılında PKK terör örgütüne katılan A.G. isimli kadın terörist, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucunda Şırnak Habur Sınır Karakolu'ndan teslim oldu.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde terörist, buluştuğu ailesiyle duygu dolu anlar yaşadı.