Mardin’de buğday tarlalarında hasat mesaisi başladı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli hububat merkezlerinden olan Mardin’de çiftçilerin buğday hasadı mesaisi başladı.

İHA

Mardin'de hububatta hasat dönemi tarihi verimle başladı.

Stratejik öneme sahip buğday ve arpanın hasadına üreticiler son sürat devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buğday ve arpa için açıkladığı taban fiyat çiftçiyi memnun ederken, bu sene tarlalarda rekolte seviyesi zirve noktaya ulaştı.

Çiftçilerin yüzü gülüyor

Türkiye’nin buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönümlük Mardin Ovası’nda bu yılki yağışlarla yüzü gülen çiftçiler, buğday hasadına başladı.

Buğday mahsulünde geçen yıla göre yaşanan verim artışının çiftçileri mutlu ettiğini belirten çiftçi Yakup Aydoğan, Mardin Ovası'nda bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi.

"Geçen yıla göre yağmur çok iyi yağdı"

2023 yılının ilk buğday hasadını yaptıklarını ifade eden Aydoğan şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıl verim 200-300 kilo iken, bu yıl 600-700 arasında. Geçen yıla göre yağmur çok iyi yağdı. Geçen yıl yağmur yağmadı, birçok tarlaya biçerdöver girmedi. Çiftçilerin yüzü gülüyor. İyi verimler alınıyor.