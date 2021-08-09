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    Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
    • AA
    • 09.08.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 13:44
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    Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

    Mardin Nusaybin ilçe merkezinde güvenlik güçlerinin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli, elindeki bombayla koşmaya başladı.

    Şüphelinin terör saldırısı gerçekleştireceğini anlayan güvenlik güçleri havaya ateş açtı.

    ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Ekiplerin üzerine doğru koşmaya devam eden terörist, etkisiz hale getirildi.

    Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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