Mardin'de DEM'li Artuklu Belediyesi kaçak çöp dökerken suçüstü yakalandı

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığının ortak çalışmaları kapsamında, il genelinde kaçak çöp ve hafriyat dökümü ile hurda ve atık toplama faaliyetlerine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Bu denetimler kapsamında, DEM Partili Artuklu Belediyesi’ne ait çöp toplama traktörünün, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait Türkmen Deresi'ndeki hafriyat alanına kaçak çöp döktüğü tespit edildi.

HAFRİYAT ALANINA ÇÖP DÖKÜYORLARDI: SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Olay yerinde suçüstü yakalanan Artuklu Belediyesi’ne ait 47 AK 664 plakalı traktör ve sürücüsü hakkında tutanak tutularak 'Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu' çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü tarafından 13 Ocak 2025 saat 08.45’te tutulan tutanağa göre, "Artuklu Belediyesine ait olduğu tespit edilen traktörün köylerden topladığı çöpü rastgele hafriyat döküm alanına dökerek çevreyi kirlettiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hafriyat alanına dökülen çöplerin toplanarak atık merkezine taşınmasını sağladı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Olayın ardından, Artuklu Belediyesi’ne yönelik vatandaşlardan çevre duyarlılığına ilişkin eleştiriler gelmeye başladı. Vatandaşlar, belediyenin temizlik ve yol yapım konusundaki eksik çalışmalarını eleştiriyor.

Artuklu ilçesinde yol ve temizlik hizmetlerinin yeterince yerine getirilmediğini ifade eden vatandaşlar, mahallelerdeki çöp birikintilerinin yeteri derece toplanmadığını ve sokaklarda kötü koku oluştuğunu dile getirdi.

Ayrıca, yolların bozuk olması nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Artuklu Belediyesi’nin sorumluluklarını yerine getirmediğini ileri sürüyor.

Vatandaşlar, Artuklu Belediyesi’nden çevreye duyarlı, düzenli ve etkin bir hizmet anlayışı beklediklerini vurguladı.