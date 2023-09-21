Mardin'de deprem ve seçimler turizmi etkiledi: Rakamlar düşüşe geçti Mezopotamya'nın 'altın üçgeni' olarak nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Mardin, deprem ve seçimlerden ötürü yaz döneminde turizmden beklediğini alamayınca umudunu kışa bıraktı.

İHA

Mezopotamya'nın 'altın üçgeni' olarak nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Mardin, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Tarihi, kültürü, etnik yapısı ve hoşgörüsüyle bilinen Mardin'e 81 il ve yurt dışından çok sayıda turist geliyor.

Özellikle hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde turist akını yaşanıyor.

Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistler, gördükleri eşsiz manzaralara hayran kalıyor.

Mardin'de turizm beklentilerin altında kaldı

Turizm İşletmeleri Başkanı Aslan Paşaoğlu, yaz döneminde beklentilerin altında kaldıklarını, kış sezonundan ümitli olduklarını ifade ederek dernek olarak tüm üyeleriyle güzel çalışmalar için hazırlık yaptıklarını söyledi.

"Beklentimiz 2 milyon civarıydı ancak 700 bin kişi geldi ilk sezon"

Deprem ve seçimlerden dolayı turistlerde azalma olduğunu değerlendiren Paşaoğlu, şunları söyledi:

İkinci sezon için umutluyuz, inşallah dengeleyecek. Beklentimiz 2 milyon civarıydı ancak 700 bin kişi geldi ilk sezon. Bu rakam çok küçümsenecek bir rakam değil ama sonbahar sezonumuzda 2 milyonu tamamlayacağız. Bazı aksaklıklar oluştu, onların da çözümüyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

"Tüm halkımızı Mardin’e bekliyoruz"

Konaklama ve ağırlamayla ilgili tüm işletmelerin hazır olduğunu aktaran Paşaoğlu şöyle devam etti:

Eylül ve ekim ayı için umutluyuz kasımda da etkinliklerimiz var. Uluslararası Bulgur Festivali gerçekleştireceğiz. Ondan sonra uçurtma festivalimiz, uluslararası keselim şahmeran buluşmaları ve uluslararası şamdan sanat buluşmalarını gerçekleştireceğiz. Yurt dışından da yaklaşık 60'a yakın aktivist ve ressam gelecek. Tüm halkımızı Mardin’e bekliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)