Mardin'de elektrik sayaçlarının içinde olduğu otomasyon panosu yandı

İHA
Türkiye'de kaçak elektrik kullanım ile mücadele devam ediyor.
Mücadelenin en çok verildiği yerlerin başında ise kaçak kullanım oranı yüzde 90'ı bulan Güneydoğu Anadolu Bölgesi geliyor.
Gübeydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 70'lere varan kaçak elektrik kullanımıyla Mardin başı çekiyor.
Elektrik panosu yandı
Son olarak Mardin'de sabah saatlerinde Ömerli ilçesi PTT Sokak'ta bulunan elektrik sayaçlarının içinde olduğu Direk Üstü Otomasyon Panosu (DÜSOP), henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.
Bölgenin elektriği kesildi
Elektrik dağıtım firması ekipleri, güvenlik sebebiyle yangın yaşanan bölgenin elektriğini kesti.
Çalışma başlatıldı
Alternatif hattan mahalleye elektrik verilirken, panonun yenilenmesi için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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