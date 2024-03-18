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Mardin'de elektrik sayaçlarının içinde olduğu otomasyon panosu yandı

Mardin'de elektrik sayaçlarının içinde olduğu otomasyon panosu yandı Mardin’de elektrik sayaçlarının bulunduğu Direk Üstü Otomasyon Panosu (DÜSOP), henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.