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    Mardin'de 'Eren Abluka-26 Operasyonu' başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 544 personel katılımıyla Eren Abluka-26 Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.
    • 28.07.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:31
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    Mardin'de 'Eren Abluka-26 Operasyonu' başlatıldı

    Yurt içinde ve yurt dışında Mehmetçik, PKK terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, bu hedef doğrultusundaki bir operasyonun daha başlatıldığını açıkladı.

    Mardin'in Ömeryan bölgesinde, 'Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu'nun başlatıldığı duyuruldu.

    544 personel görevde

    Düzenlenen operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 544 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.

    Mardin de Eren Abluka-26 Operasyonu başlatıldı #1

    Operasyonun ilk gününde 3 terörist etkisiz hale getirildi

    DHA'nın aktarımına göre; öte yandan operasyonun ilk gününde Nusaybin ilçesi kırsalında tespit edilen bölgelerde 3 terörist, hava kuvvetleri destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Mardin de Eren Abluka-26 Operasyonu başlatıldı #2

    Mardin de Eren Abluka-26 Operasyonu başlatıldı #3

    Mardin de Eren Abluka-26 Operasyonu başlatıldı #4

    Mardin de Eren Abluka-26 Operasyonu başlatıldı #5


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