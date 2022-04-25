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    Mardin'de Eren Abluka-6 Operasyonu başladı

    İçişleri Bakanlığı, Mardin’de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
    • 25.04.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 10:43
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    Mardin'de Eren Abluka-6 Operasyonu başladı

    Kahraman Türk askeri tüm bölgelerde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

    38 Tim ve 569 özel harekat görevde

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla jandarma komutanlığınca başlatılan Eren Abluka-6 Operasyonu'nda 38 timden 569 jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusunun görev aldığı belirtildi.

    Operasyonlar kararlılıkla sürüyor

    Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü kaydedildi.

    Mardin de Eren Abluka-6 Operasyonu başladı #1

    Mardin de Eren Abluka-6 Operasyonu başladı #2

    Mardin de Eren Abluka-6 Operasyonu başladı #3


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