İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin’de, Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı.

Terör ile mücadele zorlu kış şartlarında da kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Mardin’de Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personelin görev aldığı belirtildi.

Eren-Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildiği, 348 sığınak/depo/barınağın ise imha edildiği ifade edildi.

"41 OPERASYONEL TİM GÖREV ALIYORUZ"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Mardin İlinde “EREN KIŞ-20 (MARDİN-ÖMERYAN) ŞEHİT JANDARMA ER HARUN KAHYA” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel [(41) operasyonel tim] görev alıyoruz.





"20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İçişleri Bakanlığını koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 07 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan EREN-KIŞ operasyonlarında bugüne kadar toplam; 20 terörist (19 ölü, 1 sağ,) etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda; 101 silah, [(2) 14,7 mm uçaksavar, (6) roketatar, (1) havan , (2) bombaatar, (6) makineli tüfek, (67) uzun namlulu silah, (3) keskin nişancı tüfeği, (3) lav, (8) tabanca, (3) av tüfeği], 172 adet el bombası, 56 adet mayın/eyp, 366 adet fünye, 518 tüp, 1.665 kg patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23.746 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."