Mardin'de Eren-Kış 29 Operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'ya nefes aldırmayan Mehmetçik, Mardin'de yeni görevde.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor...

İçişleri Bakanlığı hain teröristlere yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Bu kapsamda Mardin'de 'Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu' başlatıldı.

571 PERSONEL GÖREVDE

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel görev aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.