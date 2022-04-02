Mardin’de Eren Kış-33 Operasyonu başladı

Mardin’de 566 personelin katılımıyla, “Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de barınan hain teröristlere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Bölgedeki operasyonun adı ise 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal (Mardin-Ömeryan) Operasyonu'...

566 PERSONEL GÖREVDE

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 566 personel görev aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.