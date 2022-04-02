Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
683.991
2.69%
BTXN Coin
36.97
0.90%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Mardin’de Eren Kış-33 Operasyonu başladı

    Mardin’de 566 personelin katılımıyla, “Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal” Operasyonu başlatıldı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin’de Eren Kış-33 Operasyonu başladı

    İçişleri Bakanlığınca Mardin'de barınan hain teröristlere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

    Bölgedeki operasyonun adı ise 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal (Mardin-Ömeryan) Operasyonu'...

    566 PERSONEL GÖREVDE

    Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 566 personel görev aldı.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

    Mardin’de Eren Kış-33 Operasyonu başladı #1

    Mardin’de Eren Kış-33 Operasyonu başladı #2

    Mardin’de Eren Kış-33 Operasyonu başladı #3

    Mardin’de Eren Kış-33 Operasyonu başladı #4


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    'Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz'
    Dünya

    'Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz'

    Türkiye’deki aile yapısı araştırıldı
    Yaşam

    Türkiye’deki aile yapısı araştırıldı

    Görüş Bildir