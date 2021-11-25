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    Mardin'de Eren Kış-8 Operasyonu başladı

    Mardin'de, 670 personelin katılımıyla 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit GK Abdullatif Emen' Operasyonu başlatıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.11.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 10:05
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    Mardin'de Eren Kış-8 Operasyonu başladı

    Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor.

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için peş peşe operasyonlar başlatılıyor.

    Son olarak bugün itibarıyla Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başladı.

    670 PERSONEL GÖREVDE

    Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 670 personel ve 56 operasyonel tim görev alıyor.

    Mardin de Eren Kış-8 Operasyonu başladı #1

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