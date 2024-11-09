Mardin'de feci kaza! Yoldaki lastiği kaldırmak isterken canından oldu

AA

Mardin Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi yakınlarında, Uluslararası İpekyolu üzerinde kaza meydana geldi.

TIR LASTİĞİ GÖRÜP SAĞA ÇEKTİ

Cizre yönünden Nusaybin yönüne gitmekte olan İbrahim Halil Erduran, yolun ortasında bir TIR lastiği görünce otomobilini sağa çekti.

Erduran, kazaya sebebiyet vereceğini düşündüğü lastiği kaldırmaya çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BV 5512 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

OTOMOBİL ÇARPTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erduran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erduran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.