Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren polis memuru Erol Koyun'a yürek burkan veda

DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Polis Merkezi'nde görevli 48 yaşındaki polis memuru Erol Koyun, Mardin'deki oturduğu TOKİ Polis Lojmanları'nda dün sabah saatlerinde fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edilirken polis memuru Erol Koyun, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Koyun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS EŞİ TABUTA ASKER SELAMI VERDİ

Erol Koyun'un cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi.

Koyun'un Türk bayrağına sarılı tabutu, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Koyun'un eşi Esra Koyun, tören mangasının omzunda taşıdığı tabuta selam verirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Koyun'un çocukları Beyza Nur Köroğlu, Ömer Musa ve Melike Koyun ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Polis memuru Erol Koyun, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.