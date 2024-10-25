Haber Merkezi
Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız devam ediyor.
“GÜRZ-21” operasyonunda, gri kategoride aranan Zafer kod adlı terörist Özcan Günay, ölü ele geçirildi.
JANDARMA-EMNİYET İŞ BİRLİĞİ İLE ETKİSİZ"LEŞ"TİRİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonla ilgili şu bilgilere yer verdi:
Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-21” operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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