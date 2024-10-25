Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız devam ediyor.

“GÜRZ-21” operasyonunda, gri kategoride aranan Zafer kod adlı terörist Özcan Günay, ölü ele geçirildi.

JANDARMA-EMNİYET İŞ BİRLİĞİ İLE ETKİSİZ"LEŞ"TİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonla ilgili şu bilgilere yer verdi:

Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-21” operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü