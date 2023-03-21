Mardin'de güvenlik görevlisi depremzedelere ait para buldu Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda görev yapan özel güvenlik görevlisi, bulduğu 27 bin 500 lirayı depremzede sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi.

Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaş çadır kentlere yerleştirilirken birçok vatandaş ise Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştirildi.

Depremlerden etkilenen Malatya'dan gelerek Mardin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleşen Yurdagül Mutlu, asansöre binerken içinde para bulunan çantasını düşürdü.

Yurtta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Fatih Atılmış, asansöre bineceği sırada çantayı buldu.

27 bin 500 lira buldu

Yurt idaresine götürdüğü ve içerisinde 27 bin 500 lira olan çantanın depremzede Yurdagül Mutlu'ya ait olduğu belirlendi.

Atılmış, para dolu çantayı tutanakla sahibine teslim etti.

"Parayı sahibi olan depremzedeye teslim ettik"

Görevi başındayken asansöre bindiği sırada küçük bir çanta bulduğunu söyleyen Atılmış, "Orada çantada 27 bin 500 lira olduğunu gördük. Parayı sahibi olan depremzedeye teslim ettik." dedi.

"Emin ellerde olduğunu görünce çok sevindim"

Depremzede Yurdagül Mutlu ise kaldıkları yurtta yabancılık çekmediklerini belirterek şöyle konuştu: