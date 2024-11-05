DHA
İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü görevinden aldı.
Belediyeye kayyum atanmasının ardından bazı kesimler duruma tepki gösterdi.
Belediye binası önünde yapılan eylemlerde bazı şahıslar, güvenlik güçlerine saldırdı.
Saldırganlar hakkında başlatılan çalışmada yeni bir gelişme yaşandı.
POLİSE SALDIRAN 9 KİŞİ GÖZALTINDA
Mardin Valiliği, yeni gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, "04.11.2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde provokatif eylemlere katılarak güvenlik görevlilerimize taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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