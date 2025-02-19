Mardin'de HÜCRE operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

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Organize suç örgütlerine yönelik kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Güvenlik güçleri, yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen "HÜCRE-13" operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mardin’de K.K.’nin elebaşılığını yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 11'i tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında; 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 3 adet G-3 Piyade tüfeği, 2 adet M-16 Piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği,1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet PKM makineli tüfek ele geçirildi.