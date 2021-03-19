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    Mardin'de iki aile PKK'dan kaçan evlatlarına kavuştu

    Mardin'de iki aile PKK'dan kaçan evlatlarına kavuştu

    Terör örgütü PKK'nın Irak'taki barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan E.G. ile H.M., Mardin'de ailesiyle buluştu.
    • DHA
    • 19.03.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 16:36
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    Hain terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki çözülme hız kazandı...

    Bir yandan da İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlerin ikna yoluyla teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürülüyor.

    Bu kapsamda harekete geçen ekipler, terör örgütü PKK'nın Irak'taki barınma alanlarında kalan, 2014'te örgüte katılan E.G. ile 2015'te örgüte katılan H.M.'yi teslim olmalarına yönelik ikna girişiminde bulundu.

    ŞIRNAK'TA TESLİM OLDULAR

    Çalışmalar sonucu terör örgütünün barınma alanlarından kaçan E.G. ile H.M., Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Mardin'de iki aile PKK'dan kaçan evlatlarına kavuştu VİDEO

    DUYGUSAL BULUŞMA

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen E.G. ile H.M., sorgularının tamamlanmasıyla ailesiyle buluştu.

    Emniyet Müdürlüğü'ndeki buluşmada duygusal anlar yaşandı.

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    Mardin de iki aile PKK dan kaçan evlatlarına kavuştu #12

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