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    Mardin'de ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

    PKK'nın kirli yüzünü görüp kaçan terörist sayısı, her geçen gün artmaya devam ediyor. Mardin'de yapılan ikna sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 15:46
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    Mardin'de ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

    Mardin’de, PKK/KCK terör örgütü adına silahlı faaliyet yürütmek üzere kırsal alana katılım yapan ve terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet gösteren Ş.Y. isimli terörist, yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

    Nusaybin ilçesi Faruk Gezen Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki sınır hattından silahsız ve teçhizatsız olarak gelen Ş.Y., güvenlik güçlerine teslim oldu.

    AİLESİYLE BULUŞTU

    İşlemlerinin ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ş.Y., burada ailesi ile görüştü. Ş.Y.'nin ailesi ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

    Ş.Y., görüşmenin ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

    Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu- İZLE

    Mardin de ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu #1

    Mardin de ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu #2

    Mardin de ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu #3

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