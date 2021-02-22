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Mardin'de ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Mardin'de ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

PKK'nın kirli yüzünü görüp kaçan terörist sayısı, her geçen gün artmaya devam ediyor. Mardin'de yapılan ikna sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.